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Hat 800’e ilave sefer

Kandıra – İzmit ve İzmit – Kandıra seferini gerçekleştiren Hat 800’e sabah 06.00 Kandıra kalkışlı ve akşam 20.00 İzmit kalkışlı ilave sefer koyuldu.

Hat 800'e ilave sefer

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:43

  

Gelen talepler doğrultusunda  hat 800'e  sabah 06.00 Kandıra kalkışlı, akşam 20.00 İzmit kalkışlı ilave sefer eklendi. Sabah 04.45’de Kandıra ve İzmit’den karşılıklı olarak başlayan seferler 06.00,06.15, 06.45, 07.15, 07.30 ve 08.00 olmak üzere yoğun saatlerde 15 ve 30 dakika aralığında vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

 

GÜNDE 81 SEFER

Hat 800 İzmit – Kandıra ilçelerine adeta köprü oluşturmuş vaziyette. 800 ile vatandaşlar aktarmasız İzmit’e yada Kandıra’ya ulaşım sağlayabiliyor. Toplamda gün içerisinde İzmit kalkışlı hafta içi 43 sefer düzenleyen 800, Kandıra’dan ise 43 sefer gerçekleştiriyor. Toplamda gün boyu 86 sefer düzenleyen otobüslerle vatandaşlar rahatlıkla Kandıra’ya, Kandıra’dan da İzmit’e ulaşıyor.

 

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