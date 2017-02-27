Havalar Nasıl?

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Tarih
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Gün
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Grafikli Açıklama
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Gündüz
|
Gece
|2017-02-27
|Pazartesi
|
Az Bulutlu
|16°C
|7°C
|2017-02-28
|Salı
|
Az Bulutlu
|20°C
|8°C
|2017-03-01
|Çarşamba
|
Az Bulutlu
|21°C
|8°C
|2017-03-02
|Perşembe
|
Çoğunlukla Bulutlu
|13°C
|5°C
|2017-03-03
|Cuma
|
Parçalı Bulutlu
|14°C
|2°C
|2017-03-04
|Cumartesi
|
Güneşli
|17°C
|5°C
|2017-03-05
|Pazar
|
Güneşli
|21°C
|5°C
|2017-03-06
|Pazartesi
|
Az Bulutlu
|19°C
|7°C
|2017-03-07
|Salı
|
Çoğunlukla Bulutlu
|18°C
|8°C
|2017-03-08
|Çarşamba
|
Parçalı Bulutlu
|17°C
|7°C
|2017-03-09
|Perşembe
|
Yağmurlu
|14°C
|4°C
|2017-03-10
|Cuma
|
Sağanak Yağış
|13°C
|4°C
|2017-03-11
|Cumartesi
|
Sağanak Yağış
|11°C
|3°C
|2017-03-12
|Pazar
|
Yağmurlu
|11°C
|-2°C
|2017-03-13
|Pazartesi
|
Çoğunlukla Bulutlu
|9°C
|0°C