Havalar Nasıl?

|2017-03-06
|Pazartesi
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Parçalı Bulutlu
|21°C
|6°C
|2017-03-07
|Salı
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Parçalı Bulutlu
|20°C
|8°C
|2017-03-08
|Çarşamba
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Çoğunlukla Bulutlu
|19°C
|8°C
|2017-03-09
|Perşembe
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Bulutlu
|20°C
|8°C
|2017-03-10
|Cuma
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Bulutlu
|16°C
|6°C
|2017-03-11
|Cumartesi
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Bulutlu
|12°C
|3°C
|2017-03-12
|Pazar
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Çoğunlukla Bulutlu
|14°C
|6°C
|2017-03-13
|Pazartesi
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Parçalı Güneşli Sağanak Yağış
|14°C
|5°C
|2017-03-14
|Salı
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Parçalı Bulutlu
|16°C
|8°C
|2017-03-15
|Çarşamba
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Çoğunlukla Bulutlu
|14°C
|4°C
|2017-03-16
|Perşembe
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Az Bulutlu
|13°C
|2°C
|2017-03-17
|Cuma
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Az Bulutlu
|13°C
|3°C
|2017-03-18
|Cumartesi
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Az Bulutlu
|15°C
|4°C
|2017-03-19
|Pazar
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Az Bulutlu
|15°C
|3°C
|2017-03-20
|Pazartesi
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Bulutlu
|10°C
|3°C