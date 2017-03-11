Havalar Nasıl?15 günlük tahmini hava durumu.. 11 Mart 2017 Cumartesi 15:54 2017-03-11 Cumartesi Yağmurlu 12°C 6°C 2017-03-12 Pazar Sağanak Yağış 9°C 6°C 2017-03-13 Pazartesi Sağanak Yağış 8°C 5°C 2017-03-14 Salı Yağmurlu 6°C 4°C 2017-03-15 Çarşamba Sağanak Yağış 6°C 2°C 2017-03-16 Perşembe Parçalı Güneşli Sağanak Yağış 8°C 2°C 2017-03-17 Cuma Sağanak Yağış 5°C 2°C 2017-03-18 Cumartesi Sağanak Yağış 7°C -2°C 2017-03-19 Pazar Az Bulutlu 12°C 3°C 2017-03-20 Pazartesi Parçalı Bulutlu 17°C 6°C 2017-03-21 Salı Güneşli 14°C 5°C 2017-03-22 Çarşamba Güneşli 15°C 5°C 2017-03-23 Perşembe Az Bulutlu 15°C 6°C 2017-03-24 Cuma Sağanak Yağış 14°C 9°C 2017-03-25 Cumartesi Karla Karışık Yağmur 9°C 1°C Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş