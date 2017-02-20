Çayırova Belediyesi eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler alanında hizmete sunduğu semt konaklarında Suriyeli çocuklara eğitim vermeye devam ediyor. “Hayat Devam Ediyor” projesi kapsamında 200 Suriyeli öğrenci ve ailelerine Türkçe dil eğitiminin yanı sıra okuma yazma ve müfredata uygun yardımcı derslerde sunuluyor. Tüm bunların yanında Suriyeli misafirlerimizin istihdam, hukuksal süreç, psikolojik danışmanlık ve sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniliyor.

0-59 Ay Arasındaki Nüfusa Eksik Aşı Kampanyası