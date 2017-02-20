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''Hayat Devam Ediyor''

Son dönemde hızla gelişmekte olan Çayırova İlçesi Yaşam Şehrim Çayırova sloganıyla yola çıkmış ve Şevki Demirci önderliğinde her geçen gün farklı çalışmalarla halka hizmet sunuyor.

''Hayat Devam Ediyor''

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:07

 Çayırova Belediyesi Suriyeli Öğrencilerin Sağlık Sorunlarıyla da Yakından İlgileniyor

Çayırova Belediyesi eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler alanında hizmete sunduğu semt konaklarında Suriyeli çocuklara eğitim vermeye devam ediyor. “Hayat Devam Ediyor” projesi kapsamında 200 Suriyeli öğrenci ve ailelerine Türkçe dil eğitiminin yanı sıra okuma yazma ve müfredata uygun yardımcı derslerde sunuluyor. Tüm bunların yanında Suriyeli misafirlerimizin istihdam, hukuksal süreç, psikolojik danışmanlık ve sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniliyor.

0-59 Ay Arasındaki Nüfusa Eksik Aşı Kampanyası

Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu geçici koruma altında 0-59 ay arasındaki nüfusa eksik aşı tamamlama ve aşı hızlandırma kampanyası ile ülke genelindeki Suriyeli çocukların aşılanma startı verilmiştir. Bu kapsamda Emek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Semt Konağında eğitim alan Suriyeli çocuklarımızın da aşıları Çayırova Toplum Sağlığı’ndan gelen sağlık personelleri tarafından yapıldı. Sağlık yetkilileri aşı taramasının ardından, özenli bir şekilde aşılama işlemini gerçekleştirdi. Kızamık, kızılcık, kabakulak, boğmaca, hipo ve hip aşılarını altı yaşına kadar olmaları gereken çocuklar yapılan kampanya ile eksik olan aşılarını tamamlatarak, daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecek.

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