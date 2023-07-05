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Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4

Gönül Efe - Mehmet Ekrem Ceylan - Ömer Faruk Kıyak

Hazırlık Maçı: Galatasaray: 3 - Hull City: 4

05 Temmuz 2023 Çarşamba 23:05

 Galatasaray ile Hull City, Kocaeli’de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Galatasaray'ın 3-1 önde bitirdiği karşılaşmayı Hull City ikinci yarıda attığı gollerde 4-3 kazandı. 
 
  Stat: Kocaeli  
  Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx 
  Galatasaray: Batuhan Şen xx (Jankat Yılmaz dk. 46 x), Leo Dubois xx (Ali Turap Bülbül dk. 62 x), Kaan Ayhan xx (Metehan Baltacı dk. 46 x), Emin Bayram xx (Ali Yeşilyurt dk. 76 x), Kazımcan Karataş xx (Süleyman Luş dk. 62 x), Lucas Torreira xx (Fredrik Midstjö dk. 46 x), Berkan Kutlu xx (Özgür Baran Aksaka dk. 62 x), Yunus Akgün xx (Sergio Oliveira dk. 62 x), Alexandru Cicaldau xx (Hamza Akman dk. 46 xx), Dries Mertens xx (Olimpiu Morutan dk. 46 x), Barış Alper Yılmaz xx (Eren Aydın dk. 72 x)  
  Yedekler: Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Efe Akman 
  Teknik Direktör: Okan Buruk 
  Hull City:  
  İlk Yarı: Timothee Lo-Tutala xx, Coyle x, Leake x, Jones x, McLoughlin x, Allahyar Sayyedmanesh xx, Jean Michael Seri xx, Docherty xx, Ozan Tufan xx, Delap xx, Benjamin Tetteh xx 
  İkinci Yarı: Matt Ingram xx, Cyrus Christie xxx, Andy Smith xx, Jacop Greaves xx, Brandon Fleming xx, Xavier Simons xx, Ryan Woods xx (Jarvis dk. 90+2 ?), Ryan Longman xx, Regan Slater xx, Harry Vaughan xx, Oscar Estupinan xx 
  Teknik Direktör: Liam Rosenior 
  Goller: Emin Bayram (dk. 28), Berkan Kutlu (dk. 29), Kaan Ayhan (dk. 35) (Galatasaray), Benjamin Tetteh (dk. 45), Cyric Cristie (dk. 83), Slater (dk. 84), Estupinan (dk. 86) (Hull City) 
  Sarı kart: Regan Slater (Hull City) 
 


İHA
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