Her yaştan herkese eğitim

Giyim, nakış, iğne oyası, mefruşat, perde dikimi, deri aksesuar yapımı, kırk yama, step aerobik, niversiteye hazırlık kursları, bilgi evleri eğitim destek kursları gibi birçok branşta eğitim hizmeti verilen Darıca’da kursiyerlerden hiçbir ücret alınmazken, yetkililer açılan kurslara talebin yoğun olduğunu ve tüm kursiyerlerin taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Zaman zaman kursları ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, görev yaptıkları süre zarfında eğitime her alanda katkı sunmaya gayret ettikleri ifade ederken, “ülkemizin gelişiminin eğitim alanındaki çalışmalara bağlı olduğunun bilinciyle şehrimizin her noktasında her yaştan vatandaşımıza hitap edecek kursları hayata geçirdik. Özellikle bayanlara, öğrencilere ve engelli vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslarla toplumun her tabakasına hizmet vermeye çalıştık. Son olarak 3 ayrı mahallemizde hizmete açtığımız Mahalle Konaklarımızda bayan kardeşlerimize ve öğrencilere yönelik kurs faaliyetlerimizi başlattık ve beklediğimizden çok fazla rağbet gördük. Tüm halkımızı ilgi alanları doğrultusunda kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum.” dedi.