banner392
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Her yaştan herkese eğitim

Darıca Belediyesi bünyesinde şehrin değişik noktalarında açtığı kurslarda yaklaşık 5000 kursiyere eğitim veriyor

Her yaştan herkese eğitim

30 Ekim 2018 Salı 15:16

Giyim, nakış, iğne oyası, mefruşat, perde dikimi, deri aksesuar yapımı, kırk yama,  step aerobik, niversiteye hazırlık kursları, bilgi evleri eğitim destek kursları gibi birçok branşta eğitim hizmeti verilen Darıca’da kursiyerlerden hiçbir ücret alınmazken, yetkililer açılan kurslara talebin yoğun olduğunu ve tüm kursiyerlerin taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade ettiler.

 

Zaman zaman kursları ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, görev yaptıkları süre zarfında eğitime her alanda katkı sunmaya gayret ettikleri ifade ederken, “ülkemizin gelişiminin eğitim alanındaki çalışmalara bağlı olduğunun bilinciyle şehrimizin her noktasında her yaştan vatandaşımıza hitap edecek kursları hayata geçirdik. Özellikle bayanlara, öğrencilere ve engelli vatandaşlarımıza yönelik açtığımız kurslarla toplumun her tabakasına hizmet vermeye çalıştık. Son olarak 3 ayrı mahallemizde hizmete açtığımız Mahalle Konaklarımızda bayan kardeşlerimize ve öğrencilere yönelik kurs faaliyetlerimizi başlattık ve beklediğimizden çok fazla rağbet gördük. Tüm halkımızı ilgi alanları doğrultusunda kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KursKarabacakDaricaHer Yaştan Herkese Eğitim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'ya yerin altından yol Darıca'ya yerin altından yol
Darıca'da trafo çalışması Darıca'da trafo çalışması
Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret
Darıca'da fener alayı Darıca'da fener alayı
‘’Metro bittiğinde başka bir Darıca olacak’’ ‘’Metro bittiğinde başka bir Darıca olacak’’
Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar… Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Darıca'ya yerin altından yol
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,...

Haberi Oku