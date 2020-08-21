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Hırsızlık zanlısı yakalandı

Körfez'de evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Hırsızlık zanlısı yakalandı

21 Ağustos 2020 Cuma 11:12

Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da ilçedeki 2 evden ziynet eşyası, iki laptop ve kurusıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda B.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, 10 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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