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Hospital Park seminer verdi!

Hospital Park Darıca, Kaymakam Ömer Karaman’ın önderliğinde, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” ve “Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” ile birlikte Darıca Faik Şahenk İlkokulunda Okul Müdürü Mustafa Sağdıç’ın ev sahipliğinde bir dizi seminer verdi.

Hospital Park seminer verdi!

13 Ocak 2017 Cuma 13:23

 Özlem Zehra Ulusoy tarafından “Çağın Hastalığı Teknoloji Bağımlılığı” ve Uzman Diyetisyen Aylin Özgür tarafından “Obezite İle Mücadele Ediyoruz” konularının işlendiği dizi seminerlere veliler, Dernek Üyeleri ve Mülki ve İdari Amirler tarafından ilgi oldukça yoğundu. Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban teşekkür çiçeklerini Kaymakam Karaman ile birlikte Konuşmacılara takdim etti.Hospital Park’dan yapılan açıklamada “Bu dizi seminerlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Darıca Kaymakamımız Ömer Karaman’a ve diğer proje ortaklarımıza bizler de teşekkürü bir borç biliyoruz.”denildi. 
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