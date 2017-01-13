Hospital Park seminer verdi! Hospital Park Darıca, Kaymakam Ömer Karaman’ın önderliğinde, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” ve “Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” ile birlikte Darıca Faik Şahenk İlkokulunda Okul Müdürü Mustafa Sağdıç’ın ev sahipliğinde bir dizi seminer verdi.

13 Ocak 2017 Cuma 13:23