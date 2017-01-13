Hospital Park seminer verdi!

Özlem Zehra Ulusoy tarafından “Çağın Hastalığı Teknoloji Bağımlılığı” ve Uzman Diyetisyen Aylin Özgür tarafından “Obezite İle Mücadele Ediyoruz” konularının işlendiği dizi seminerlere veliler, Dernek Üyeleri ve Mülki ve İdari Amirler tarafından ilgi oldukça yoğundu. Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban teşekkür çiçeklerini Kaymakam Karaman ile birlikte Konuşmacılara takdim etti.Hospital Park’dan yapılan açıklamada “Bu dizi seminerlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Darıca Kaymakamımız Ömer Karaman’a ve diğer proje ortaklarımıza bizler de teşekkürü bir borç biliyoruz.”denildi.
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