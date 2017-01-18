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HURDA ARAÇLAR TEMİZLENECEK!

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, aralıklarla sürdürdükleri denetimlerde, ilçe genelinde tespit ettikleri hurda araçları çekiciler vasıtasıyla kaldırarak vatandaşların mağduriyetini giderip çevre kirliliğinin de önüne geçiyor.

HURDA ARAÇLAR TEMİZLENECEK!

18 Ocak 2017 Çarşamba 11:53

 Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ilçemiz genelinde hurda araçlarla ilgili ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde araç sahiplerine yazılı tebligat yapılarak araçlarını kaldırmaları yönünde süre verilmiş olup süre bitiminde kaldırılmayan araçlar tarafımızdan kaldırılarak  sahipleri hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Bundan sonra da özellikle vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirilmek suretiyle, halkımızın huzur ve refahına yönelik bu tür çalışmalar devam edecektir.” denildi.
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