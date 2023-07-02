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"İğne Atsan Yere Düşmez" Deyimi Gerçek Oldu: Tatilin Tadını Böyle Çıkarttılar

- Sakarya ve Kocaeli’nin tatil beldelerinde nüfus ikiye katlandı

02 Temmuz 2023 Pazar 06:22

 Sakarya ve Kocaeli’nin tatil beldelerine akın eden vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu plajlar havadan da görüntülendi.   
  Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşlar Sakarya ve Kocaeli’nin tatil beldeleri olan Karasu ve Kandıra ilçelerine akın etti. Kimileri ailesiyle birlikte piknik yaparken, kimileri denize girdi, kimileri de kumda güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı. Yoğunluğa sebep olan vatandaşlar ilçelerin nüfusunu katlarken, sahillerde de adeta şemsiye konulacak yer kalmadı. Vatandaşların akın ettiği tatil beldelerinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar geldi. Bölgede bulunan cankurtaranlar ise denizin tehlikeli olduğu bölümlerde belediye hoparlörlerinden sık sık uyarılarda bulunarak, önlemlerini artırdı.  
   
  “Ben 20 senedir buradayım böyle bir kalabalık görmedim” 
  Bayram tatilinin verimli geçtiğini aktaran restoran işletmecisi Ömer Çolak, “Gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. Karasu'nun 9 günlük bayram tatilini çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Aşırı derecede bir kalabalık var. Ben 20 senedir buradayım böyle bir kalabalık görmedim. Esnafın yüzü de güldü, sezonun başlaması, bayram tatili bir araya gelince yüzümüz güldü. Bu süreçte 24 saat esasına göre çalışmaya başladım. Sabah bir iki saat ara verdikten sonra tekrardan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.  Vezir Narin ise "Karasu’da şuan işlerimiz çok yoğun ve buranın nüfusu 50 binden 500 bine çıktı. İşlerimiz çok iyi Allah’a şükürler olsun” dedi. 
 



İHA
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