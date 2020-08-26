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İhbar üzerine yakalandılar

İzmit'te bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İhbar üzerine yakalandılar

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:09

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos günü İzmit ilçesinde bir evden yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda hırsızlık olaylarını D.Ö. ve M.U. isimli kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.Kartepe'de, bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D.Ö. ve M.U'yu suçüstü yakaladı.D.Ö'nün, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç kaydı, M.U'nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 



AA
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