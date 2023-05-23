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İlçelerden Şehir Hastanesi'ne Tek Ücretle Ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden Şehir Hastanesi'ne aktarmalı ulaşan vatandaşlar için tek ücret ile ulaşım imkanı sağladı.

İlçelerden Şehir Hastanesi'ne Tek Ücretle Ulaşım

23 Mayıs 2023 Salı 16:15

 Yapımı tamamlanan ve nisan ayında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni hat kurup 7 hatta düzenleme yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden Şehir Hastanesi'ne aktarmalı ulaşan vatandaşlar için tek ücret ile ulaşım imkanı sağladı. Nisan ayının ilk haftasında hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için Büyükşehir Belediyesi, ulaşım planlaması yapmıştı. 6 yeni hat kuran Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı mevcut 7 hatta düzenleme yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi mevcutta hizmet veren ilçe belediye hatlarından yeni kurulan SH1 ve SH7 Hatlarına ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma sistemini devreye aldı. 
 İlçelerden gelen hatlardan, SH1 ve SH7 hatlarına gidiş ve dönüşte ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma Şehir Hastanesi'ne ilave bir ücret ödemeden ulaşabilecek.  


İHA
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