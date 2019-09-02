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İlk can suyu Başkan Bıyık’tan

Darıca Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında gerçekleşecek olan “İlk Harf Ormanı” projesi kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere dağıtılacak olan fidanlara ilk can suyunu Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi.

İlk can suyu Başkan Bıyık'tan

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:59

Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Ağaçlandırma programı çerçevesinde imzalanan ortak protokolle bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere fidan dağıtılacak. Yaklaşık 3 bin 750 birinci sınıf öğrencisi ve 2 bin 600 öğretmene dağıtılacak fidanlar gelirken öğrencilere dağıtılacak fidanlara ilk can suyunu Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,  işbirliği ile yeşili korumak istediklerini ifade ederek “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek Darıca’da ilkokul 1. Sınıfa başlayacak ve Darıca’da görev yapan tüm öğretmenlerimizin katılımıyla Darıca’mızda fidan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu işbirliği ile Darıca’mızın ve ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, etkinliğimize katılacak öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı arttırmak ve kamu kurumları arasında işbirliğini arttırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SIRALARINA BIRAKILACAK

Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte Darıca’da ilkokulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 750 birinci sınıf öğrencisi ve 2 bin 600 öğretmen için kendi adlarına birer adet fidan dağıtılacak. “Her Çocuk Bir Gelecektir, Gelecek İçin Bir Fidan” etkinliği için dağıtılacak fidanlar okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin isimleriyle birlikte sıralarında hazır bulunacak. Öğrencilere fidanların dikimi ve büyütülmesi konusunda eğitimin de verileceği etkinlik okulların açılmasıyla birlikte hayata geçirilecek.

AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİ AŞILANACAK

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak proje hakkında bilgiler de veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız projenin ismi İlk Harf Ormanı olarak planlandı. İlkokula başlayacak öğrencilerimizin kendi adlarını yaşatacakları fidanların bulunduğu saksıların üzerinde Bir Fidan Bizden Bir Orman Sizden yazısı yer alacak. Okulların açıldığı ilk gün sıralarının üzerinde fidanları hazır olacak. Öğrenciler ilkokulu bitirinceye kadar 4 yıl boyunca fidanlarına bakıp büyütecekler. Böylece her bir öğrencimizde ağaç ve orman sevgisini aşılayacağız. Geleceğimiz için yeşilin öneminin farkındayız. Darıca’da hayata geçireceğimiz bu uygulamayla birlikte ağaçlandırma için de güzel bir adım atacağız” diye konuştu.

 

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