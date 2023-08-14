İmamı Azam Cami'de Kur'an kursu eğitimleri tamamlandı Derince Müftülüğü İmamı Azam Cami Yaz Kur'an Kursu'nun tamamlanması dolayısıyla eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55