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İmamı Azam Cami'de Kur'an kursu eğitimleri tamamlandı

Derince Müftülüğü İmamı Azam Cami Yaz Kur'an Kursu'nun tamamlanması dolayısıyla eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

İmamı Azam Cami'de Kur'an kursu eğitimleri tamamlandı

14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55

Yenikent Mahallesi'nde yer alan İmamı Azam Cami'de düzenlenen kapanış programı 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda yaz kursuna katılan öğrenciler Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. 6 haftalık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 80 öğrenciye, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafından çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi. Öğrencilere başarılar dileyen Aygün, "İmamı Azam Cami Yaz Kuran Kursu kapanış programına katılarak sevgili talebelerimize hediyelerini verdik. Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.

İHA
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