İMH Gebze’de deprem seferbirliği

Depremzedelere yardım kampanyası başlatan İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği, 1 milyon lira turarında iki TIR yardım malzemesini Malatya’ya ulaştırdı.

Malatya ve Adıyaman’a gönderilen 30 kişilik Gebzeli İMH gönüllüleri, AFAT ve yerel yetkililerle koordinasyon halinde yardım faaliyetlerine destek veriyor.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği ve İnsan Vakfı, 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem bölgesine yardım etmek için seferber oldu.

Malatya’yı kardeş şehir ilan eden ve çalışmalarını bu ilimizde yoğunlaştıran İMH Gebze Derneği, yaklaşık değeri 1 milyon lira tutarındaki yardım malzemelerini iki TIR’la bölgeye ulaştırdı.

Yurt genelindeki İMH temsilcilikleriyle koordineli olarak süratle bölgeye ulaşan İMH Gebze ve İnsan Vakfı gönüllüleri Malatya ve Adıyaman’da depremin ikinci gününde başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İnsan Vakfı’nın afet bölgesine 10 Şubat Cuma gününe kadar toplam 50 TIR sevkettiği bildirildi. Deprem bölgesindeki illerde 13 aşevi kuran İnsan Vakfı, 6 mobil fırın, iki lojistik merkez, bir çadırkentte 250 araç ve toplam 2000 personelle yardım çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA’DA 7 BİN DEPREMZEDEYE SICAK YEMEK

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Resul Kotan, İMH Gebze Derneği ile İnsan Vakfı gönüllülerinin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan felaketin yaralarını en aza indirmek için depremin birinci gününde acil toplantı yaparak depremzedelere yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Öncelikle Malatya ve Adıyaman’a beşer kişilik iki ekip gönderdiklerini belirten Resul Kotan, “bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için acil yardım kampanyası başlattık. İlk aşamada Van İMH temsilciliğimiz ile birlikte Malatya’da mobil aşevi kurduk. Malatya’nın değişik noktalarında AFAD ve yerel yetkililerle işbirliği yaparak, ihtiyaçları tespit ediyor ve her gün 7 bin kişilik sıcak çorba ve iki öğün yemek hizmeti veriyoruz. İnsan Vakfımızla işbirliği yaparak depremzedelere ulaştırmak amacıyla başlattığımız acil yardım kampanyamız devam ediyor. Kampanyamıza destek veren camiamız mensupları ve Gebzeli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum”dedi.

YARDIM KAMPANYASI: 5 KİŞİLİK AİLENİN BİR GÜNLÜK YEMEK BEDELİ 250 LİRA

İnsan ve Medeniyet Hareketi camiası ve duyarlı Gebzeliler, yardım kampanyasına ayni ve nakdi katkılarla destek vermeye devam ediyor. Yardım kampanyasıyla Gebze’den bölgeye ulaştırmak amacıyla başta kuru gıda maddesi olmak üzere depremzedelerin acil ihtiyacı olan mont, bot, battaniye, ısıtıcı ve çadır temin ediliyor. Kuru gıda ve diğer ayni yardımlar İMH Gebze ve İnsan Vakfı’nın Hacı Halil Mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, 1231 Sokak, NO:8 41400 Gebze/Kocaeli adresine yapılabiliyor.

Öte yandan, Gebze İMH yardım görevlilerinin Van İMH ve İnsan Vakfı ile birlikte Malatya şehir merkezinde kurduğu aşevi ile diğer illerdeki yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla yeni bir yardım kampanyası daha başlatıldı. Kampanyayla vatandaşlar 5 kişilik ailenin 1 günlük yemek bedeli 250 liralık katkıda bulunmaya davet ediliyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar aşağıdaki hesap numarasına bağışta bulunabilecek.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı: TR20 0020 5000 0936 4683 9000 01

İletişim: 0542 644 30 50

İHA