İnsansız su altı aracı test edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı e-Gençlik birimi, Kocaeli Üniversitesinde okuyan Mühendislik Fakültesi öğrencilerini 2020 TEKNOFEST’e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali) hazırlıyor. TEKNOFEST’e hazırlık kapsamında sualtı aracı test sürüşü yapıldı.

E -GENÇLİK BİRİMİNDEN TAM DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı E-Gençlik çalışmaları kapsamında üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sunmaya devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Mühendislik Fakültesi öğrencileri bu kapsamda 2020 TEKNOFEST’e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali) hazırlanıyor.





SUALTI ARACI TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Türk Mekatronik Kulübü Sualtı Aracı Takımı, Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışma kategorisinde, Akademi Üniversite Genç Mekan’da bulunan kuluçka atölyelerinde hazırlıklarına devam ediyor. geliştirdikleri su altı aracını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait Plaj Yolu yüzme havuzunda başarılı bir şekilde test sürüşlerini gerçekleştirdi.





TEKNOFEST 2020’YE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST’e (Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali), E- Gençlik Akademi Üniversite atölyelerinde hazırlanan Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü ve Mühendis Beyinler kulüplerine üye öğrenciler değerlendirme aşamalarından başarıyla geçerek son değerlendirme aşamasına kaldı. Mekatronik Kulübüne üye olan öğrenciler TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı (IHA) Yarışmasına hazırlanırken, Makine Mühendisliği Kulübü öğrencileri ise ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına hazırlanıyor. Ayrıca Mühendis Beyinler Kulübü öğrencileri ise TÜBİTAK tarafından düzenlenen Roket Yarışmasına hazırlanıyor.





