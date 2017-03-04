İOS Bursluluk Sınavı Heyecanı !

İOS( İsabetli Olma Sınavı) Heyecani. 4 Mart Cumartesi gunu Çayırova İsabet Okullarinda Bursluluk Sınav heyecanı yaşandı. Sınava ilgi de bir hayli yoğundu. Saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki seans halinde yapılan sınavda 4,5,6 ve 7. sınıfların katıldığı sınavdan çocuklar bir hayli ter döktü.





Okul Muduru Mustafa Yerli; ''bugün okulumuzda yoğun bir gün geçirdik. Yaptığımız İOS(İsabetli Olma Sinavina) velilerin ilgisi çoktu. Sınava katılan öğrencilerimizi tebrik eder değerli velilere de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz'' dedi. Ayrica velilerimizinsınav sonuçlarınınıi bir hafta sonra

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