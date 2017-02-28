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İşaret Dili Eğitimleri Başladı!

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli hizmetlerinin başında gelen Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK)’te işaret dili eğitimleri başladı.

İşaret Dili Eğitimleri Başladı!

28 Şubat 2017 Salı 10:53


GESMEK merkez binada başlayan kurslara, Gebze Belediyesi personelleri de katılarak işaret dilini öğreniyor. İşaret dili eğitimleri Pazartesi-Cuma 15:30-17:30; Çarşamba-Cuma 18:30-20:30 ve Cumartesi-Pazar 09:30-11:30 olmak üzere 3 ayrı grupta GESMEK Merkez binasında veriliyor.  4 ay sürecek olan eğitimle, işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması hedefleniyor.

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