Işık, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kocaeli programlarına ara vermeden devam eden milletvekili Fikri Işık, restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Cuma Camii’nde incelemelerde bulundu.

Pertev Paşa Camii’nin tarihi hakkında Işık’a bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Yetkilisi Yılmaz, “Sultan 2. Selim’in veziri Pertev Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra Mimar Sinan’a 1579 yılında yaptırılan külliyenin bir parçasıdır. İzmit’teki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan cami, 2018 yılında restorasyona alındı. Cami statik açıdan güçlendiriliyor, sıva raspaları yapılıyor, zemini yenileniyor ve kalem işleri ortaya çıkarılıyor. 2. Abdülhamid döneminden sonra en büyük onarım ve yenileme çalışmalarını 2020 yılı başlarında tamamlanacak” dedi.



ECDADIMIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ



Vakıf ve firma yetkililerinden restorasyona alındığı ve bugüne kadar gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışma alanlarını inceleyen Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Daha önce bizzat takibimizle 2018 yatırım planlarına alınan Pertev Paşa Camii’nin restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ecdadımızdan yadigar kalan bu eserlere dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.