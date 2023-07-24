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İskoliye sanat günleri ile Darıcalılar müziğe doydu

Darıca Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve müzik okulunda eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı İskoliye Sanat Günleri ile Darıcalılar adeta müziğe doydu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sahnede kursiyerlere eşlik ederek “Bana her şey seni hatırlatıyor” şarkısını birlikte seslendirdi.

İskoliye sanat günleri ile Darıcalılar müziğe doydu

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:53

Kültür sanat alanında örnek projeler geliştiren ve herkesin ücretsiz bir şekilde istediği branşta eğitim alması için İskoliye Sanat Akademisi’ni hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin kursiyerlerin sahne deneyimi yaşaması için geçtiğimiz yıl düzenlediği İskoliye Sanat Günleri bu yıl yeniden başladı. İki gün süren etkinlikte Tasavvuf Müziği konseri ile Türk Sanat Müziği konseri gerçekleşti. İskoliye Sanat Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken Darıcalılar iki gün boyunca adeta müziğe doydular.

BAŞKAN BIYIK DARICALILARLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da İskoliye Sanat Günlerine katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Koro ile birlikte şarkılara da eşlik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bana her şey seni hatırlatıyor” şarkısını Darıcalılar ile birlikte seslendirdi. Darıca Belediyesi Sanat ve Müzik Okulu kursiyerleri sahne performansı ile tam not alırken izleyenler eğlence dolu bir akşam geçirdiler.

DARICA’NIN KENDİ DEĞERLERİYLE YOL YÜRÜYORUZ

Darıca Belediyesi olarak “bizim çocuklar” anlayışını benimsediklerini ve her alanda bu anlayışla yol yürüdüklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Burada sahne alan kıymetli koromuzun her biri sizin bizim yakınımız, arkadaşımız, komşumuz. Darıca’nın kendi değerleri fırsat verildiğinde her şeyin en güzelini yapabiliyor. Bunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Amacımız hem kendi değerlerimizle yol yürümek hem de sıcak yaz gecelerini bir nebze de olsa eğlenceli hale getirmek. Kültür Sanat alanında daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Hükümet Konağı projesi tamamlandığında kaymakamlık binamız yeni yerine taşınacak. Burasını daha kapsamlı bir kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz. İskoliye Sanat Merkezi geçmişte olduğu gibi aslına uygun olarak kültür sanat ve eğitim yuvası olarak hizmet verecek” dedi.

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