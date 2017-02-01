İŞKUR Personellerine Seminer

Kişisel Gelişim Uzmanı Hakan YAŞA tarafından Gebze Ticaret Odası konferans salonunda verilen seminer personel tarafından merakla izlendi. YAŞA, stresi yenmenin değil ama yönetmenin mümkün olduğunu, öfkelenmenin her durumda kişisel bir tercih olduğunu açıkladı. Seminerle ilgili açıklama yapan Gebze İŞKUR Şube Müdürü Ayhan KUTLU, Kurum olarak işsizlikle mücadele etmek gibi zor bir görevi üstlendiklerini, yoğun çalışma temposu içinde iş arayanlara iş bularak yaşam kaygılarına bir çözüm bulmaya çalıştıklarını yeri geldiğinde onların dertleri ile dertlendiklerini, her bir personelin iş akışı içinde bir şekilde stres yüklendiğini, bu tür etkinliklerle personelin bozulan motivasyonunu onarmaya çalıştıklarını ifade etti. Personelin soru-cevaplarla katıldığı ve memnun kaldığı gözlenen seminer plaket takdimiyle sona erdi.