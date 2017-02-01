İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İŞKUR Personellerine Seminer

Gebze İŞKUR Hizmet Merkezi personeline stres yönetimi ve öfke kontrolü konulu motivasyon semineri düzenlendi.

İŞKUR Personellerine Seminer

01 Şubat 2017 Çarşamba 10:33

Kişisel Gelişim Uzmanı Hakan YAŞA tarafından Gebze Ticaret Odası konferans salonunda verilen seminer personel tarafından merakla izlendi. YAŞA, stresi yenmenin değil ama yönetmenin mümkün olduğunu, öfkelenmenin her durumda kişisel bir tercih olduğunu açıkladı. Seminerle ilgili açıklama yapan Gebze İŞKUR Şube Müdürü Ayhan KUTLU, Kurum olarak işsizlikle mücadele etmek gibi zor bir görevi üstlendiklerini, yoğun çalışma temposu içinde iş arayanlara iş bularak yaşam kaygılarına bir çözüm bulmaya çalıştıklarını yeri geldiğinde onların dertleri ile dertlendiklerini, her bir personelin iş akışı içinde bir şekilde stres yüklendiğini, bu tür etkinliklerle personelin bozulan motivasyonunu onarmaya çalıştıklarını ifade etti. Personelin soru-cevaplarla katıldığı ve memnun kaldığı gözlenen seminer plaket takdimiyle sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kamyon sürücüsü tutuklandı! Kamyon sürücüsü tutuklandı!
Yollara Parke Onarımı! Yollara Parke Onarımı!
Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Güzeloğlu: 'Dilovası'nı Daha İleriye Taşımalıyız' Güzeloğlu: 'Dilovası'nı Daha İleriye Taşımalıyız'
Gebze’de Şubat Meclisi Toplanıyor Gebze’de Şubat Meclisi Toplanıyor
Köşker TOKİ Başkanı’nı Ziyaret Etti Köşker TOKİ Başkanı’nı Ziyaret Etti
Yukarı Çık

Kamyon sürücüsü tutuklandı!
Gebze'de 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına sebebiyet veren sürücü...

Haberi Oku