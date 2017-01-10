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İsmail Kahraman panel verecek

Atatürkçü Düşünce Deneği Gebze Şubesi etkinliklerine devam ediyor.

İsmail Kahraman panel verecek

10 Ocak 2017 Salı 16:51

Önemli etkinlikler ve çalışmalar yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi, başkan Nilgün Aydın ile beraber çalışmalarına devam ederken bu çalışmalar kapsamında bu akşam Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir akşama imza atacak. Gazetemiz kurucusu, Devr-i Alem Program Yapımcısı, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman bu akşam 19.00’daki panele katılacak. Gazeteciliğin, tarihi, gelişimi, sorunları, günümüzde geldiği nokta gibi konuları ele alacak olan İsmail Kahraman, oldukça özel bilgiler verecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi dernek binasında gerçekleştirilecek olan panel ücretsiz olarak Gebzelilerle bir araya gelecek.

Refik Sıla GÜVENÇ

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