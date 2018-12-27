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İstasyon Sayısı 15’e Çıkıyor

Büyükşehir tarafından Akçaray’ın ikinci etabı kapsamında siparişi verilen 6 tramvaydan ilki karayoluyla Bursa’dan Kocaeli’ne getirilerek raylara indirildi.

İstasyon Sayısı 15'e Çıkıyor

27 Aralık 2018 Perşembe 14:23

1 Ağustos 2017’den itibaren 12 tramvay ile Kocaeli halkına toplu taşıma hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, sipariş edilen 6 yeni tramvayın gelmesiyle birlikte Akçaray hattında çalışan tramvay sayısını 18’e çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli halkına sunulan hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sipariş ettiği tramvaylardan ilki, UlaşımPark Genel Müdürlüğüne getirilerek raylara indirildi. Geriye kalan 5 tramvay ise sırasıyla gelmeye devam edecek.

Kısa zamanda Kocaeli halkının tercih ettiği Akçaray tramvay hattına 4 istasyon daha eklenecek. İlk etabı 3 istasyondan oluşan ilave hat 2019 yılı ocak ayı sonu ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Yeni istasyonların eklenmesi ile birlikte 11 olan istasyon sayısı da 15’e çıkacak. Toplamda gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km daha eklenerek hat uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak.


BÜYÜKŞEHİR’DEN YERLİ ÜRETİME DESTEK

İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle elinde bulunan 12 tramvay araca ilave olarak 6 yeni tramvay aracı eklenmesiyle araç sayısını 18’e yükseltecek. Bu bağlamda alınan yeni tramvaylar ile birlikte yerli üretime de destek verilmiş olacak.

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