İYİ Parti'ye 150 Kişi Katıldı!

İYİ PARTİ Körfez İlçe Teşkilatı Seçim İrtibat Bürosu'na gelen ve bugüne kadar hiçbir siyasi partide vazife yapmamış yaklaşık 150 kişi; İYİ PARTİ'ye üye oldu. Partinin rozetlerini İlçe Başkanı Cahit Sürüm ile Belediye Başkan Adayı Salih Şirin birlikte yaptı. İlçe Başkanı Cahit Sürüm, her geçen gün güçlerine güç katarak büyüdüklerini, İyiler kervanına her geçen gün yeni üyelerin katıldığını söyledi.



Körfez Belediyesi'ni mutlaka alacaklarını belirten Cahit Sürüm, "Yalana-dolana-talana dur demek için bu gün insanlar guruplar halinde partimize gelerek üye olmaktadır. Bu katılım programı, bunlardan biridir. Biz inanın bugüne kadar yapılan talanı ve yanlışlığı düzeltmek için bir beş yıl yetmez bize. Biz bunun hesabını yapıyoruz. Programlarımızı ona göre hazırlıyoruz' dedi.



Belediye Başkan Adayı Salih Şirin ise, gittikleri her bir yerde büyük ilgi ile karşılandıklarını belirterek, "Körfez'in her bir yerinde bize büyük bir destek var. Çığ gibi destek büyüyor. Biz belediyeye geldiğimiz zaman gençlerimizin ve işsiz insanların elinden tutacağız. Çok önemli projelerimiz var. Bu projeler hizmete koyduğumuzda; Körfez'in çehresi değişecektir."dedi.



Daha sonra partiye yeni üye olan kişilerle toplu fotoğraf çektirildi.