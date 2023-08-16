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İzmit Belediyesi işçisine yüzde 22 ek zam

İzmit Belediyesi enflasyon ve yaşanan fiyat artışları sonrasında belediye işçilerinin maaşına yüzde 22 ek zam yaptı.

İzmit Belediyesi işçisine yüzde 22 ek zam

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:32

   
  İzmit Belediyesi, 2023 yılının başında yapılan yeni sözleşme ile en düşük işçi maaşını 16 bin 800 TL’ye çıkarmıştı. Enflasyon ve yaşanan fiyat artışları sonrasında İzmit Belediyesi, işçilerin maaşına yüzde 22 ek zam yaptı. 
   
  “İşçilerimizin katkıları ve emekleri belediyemizin temel taşıdır” 
  İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ”İzmit Belediyesi olarak işçilerimizin yaşadığı mali zorlukları en aza irca etmek ve adil bir şekilde destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu çerçevede, işçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler sonucunda, onların emeğine layık bir şekilde kazanç sağlayabilmeleri amacıyla yüzde 22 oranında zam yapma kararı aldık. Üstelik, kendi bütçemizi en iyi şekilde kullanarak, büyükşehir belediyelerinin uyguladığı zam oranının da üzerine çıkarak işçilerimize daha fazla destek sunmaya karar verdik. İşçilerimizin katkıları ve emekleri belediyemizin temel taşıdır. Onların refahını ve mutluluğunu korumak ve artırmak amacıyla yürüttüğümüz çaba, bizim için büyük bir öneme sahiptir. İşçilerimize ve halkımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, her zaman adil, şeffaf ve insan odaklı bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz” denildi. 


İHA
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