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İzmit Belediyesi, Leyla Hanım filminin galasına hazırlanıyor

İzmit Belediyesi, 11 Şubat'ta seyirciyle buluşması planlanan Leyla Hanım belgesel filminin galasına hazırlıyor.

İzmit Belediyesi, Leyla Hanım filminin galasına hazırlanıyor

01 Şubat 2023 Çarşamba 18:13

 

Türkiye'nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filminin galası, 11 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Filmin her aşamasında bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gala öncesi çalışmaları inceliyor. Başkan Hürriyet, başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürleri ile bir araya gelerek, gala öncesi son hazırlıkları değerlendirdi. Her yönüyle eksiksiz bir organizasyon yapmak için çalışmaları incelediğini söyleyen Başkan Hürriyet, son hazırlıkları ile ilgili yöneticilerden bilgi aldığını ifade etti.

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