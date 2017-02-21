İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kafkas Cephesi Unutturulmamalı

Birinci Dünya Harbinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve kafkas cephesi olarak tarihimize geçen Doğu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Analdolu bölgesinin ruslar tarafından nasıl işgal edildiğini

Kafkas Cephesi Unutturulmamalı

21 Şubat 2017 Salı 11:10



Türk ve rus kayıplarının ne kadar olduguj sibiryada esir kamplarının araştırılması gerektiğini açıklayan eğitimci yazar Fahri Şirin Gebze Gazetesinin Canlı yayınına katıldı Fahri Şirinin Kafkas Cephesiyle ilgi yaptıgı çok önemli açıklamalarını https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1094095220702174/ buradan izleyebilirsiniz.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuTürkiRusKafkas
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bir dene istersen? Bir dene istersen?
Karaosmanoğlu, Darıcada! Karaosmanoğlu, Darıcada!
Atıksu da Son Aşama ! Atıksu da Son Aşama !
En Önemli Hizmet Gençliğe! En Önemli Hizmet Gençliğe!
''Hayat Devam Ediyor'' ''Hayat Devam Ediyor''
1267 Eleman Alınacak! 1267 Eleman Alınacak!
Yukarı Çık

Bir dene istersen?
Geçtiğimiz günlerde gazetemizin Facebook sayfası canlı yayınında siz değerli okurlarımız için waffle...

Haberi Oku