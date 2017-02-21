Kafkas Cephesi Unutturulmamalı

Birinci Dünya Harbinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve kafkas cephesi olarak tarihimize geçen Doğu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Analdolu bölgesinin ruslar tarafından nasıl işgal edildiğini