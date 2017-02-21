Kafkas Cephesi Unutturulmamalı
Birinci Dünya Harbinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve kafkas cephesi olarak tarihimize geçen Doğu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Analdolu bölgesinin ruslar tarafından nasıl işgal edildiğini
Türk ve rus kayıplarının ne kadar olduguj sibiryada esir kamplarının araştırılması gerektiğini açıklayan eğitimci yazar Fahri Şirin Gebze Gazetesinin Canlı yayınına katıldı Fahri Şirinin Kafkas Cephesiyle ilgi yaptıgı çok önemli açıklamalarını https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1094095220702174/ buradan izleyebilirsiniz.