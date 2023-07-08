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Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlanan Binalarda Yıkım İşlemlerinde Sona Gelindi

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım işlemlerinde sona geldi.

Kamulaştırma Çalışmaları Tamamlanan Binalarda Yıkım İşlemlerinde Sona Gelindi

08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:58

  İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bölgeye değer katacak çalışmalarda sona gelindi. Bölgede çözüme kavuşturulan kamulaştırmanın ardından başlayan yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların yıkım işlemleri fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. 2021 yılının son aylarında başlayan çalışmalar neticesinde kalan 3 binanın yıkım işlemine başlayan ekipler, çalışmalarını birkaç gün içerisinde sonuçlandıracak. Yıkım işlemlerinin ardından bölge daha geniş bir hale gelecek ve değer kazanacak. Bölge halkı çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. 
 


İHA
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