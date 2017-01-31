Kamyon sürücüsü tutuklandı!

Gebze'de 12 aracı altına alarak 17 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gebze’de freni boşalan kamyonun önüne çıkan araçlara çarpması sonucu D-100 Karayolu savaş alanına dönmüştü. 12 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi ölürken, 17 kişi yaralanmıştı. Kamyon sürücüsü E.T ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınarak emniyete götürülmüştü. E.T bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.