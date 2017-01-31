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Kamyon sürücüsü tutuklandı!

Gebze'de 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı.

Kamyon sürücüsü tutuklandı!

31 Ocak 2017 Salı 21:47

Gebze'de 12 aracı altına alarak 17 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gebze’de freni boşalan kamyonun önüne çıkan araçlara çarpması sonucu D-100 Karayolu savaş alanına dönmüştü. 12 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi ölürken, 17 kişi  yaralanmıştı. Kamyon sürücüsü E.T ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınarak emniyete götürülmüştü. E.T bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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