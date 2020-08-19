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Kandıra'da denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi

Kandıra'da denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi

Kandıra'da denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:32

Babalı'ya giden Saadet Partisi İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mesut Kahya, eşi Meryem Kahya (26), yeğenleri İbrahim Ali Saydan (15) ve Zümeyra Saydan (13), akşam saatlerinde denize girdi. Meryem Kahya, İbrahim Ali ve Zümeyra Saydan'ın bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Mesut Kahya ve çevredekilerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan Kahya ile Saydan kardeşler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Meryem Kahya ve İbrahim Ali Saydan'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Yoğun bakıma kaldırılan Zümeyra Saydan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya'nın gelini ve torunu olduğu öğrenildi.

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