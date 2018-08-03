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Kandıra’da Köy Yollarına Neşter

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesi Mülkşehsuvar, Seyitaliler, Sırıcaali ve Sinanlıbabili köylerindeki bazı yollar yenilendi.

Kandıra'da Köy Yollarına Neşter

03 Ağustos 2018 Cuma 10:48

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Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi köylerdeki yol yapım çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesi Mülkşehsuvar, Seyitaliler, Sırıcaali ve Sinanlıbabili köylerindeki bazı yollarda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla bölge köylerinde yaşayan vatandaşların ulaşımlarının daha rahat yapılabilmesi sağlanıyor.

 

BAZI KÖY YOLLARI ASFALTLANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında Mülkşehsuvar ile Seyitaliler köyleri arasındaki 3 bin 900 metrelik yola 5 bin 900 ton, Sarıcaali ile Sinanlıbilali köyleri arasındaki 2 bin metrelik yola 3 bin ton asfalt serimi yapıldı. Ayrıca Mülkşehsuvar köyü ile Tekerler mevkii arasındaki 800 metrelik yola bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 

 

BÜYÜKŞEHİR ONARIYOR

Alt yapı, kar yağışı ve diğer doğa olaylarından dolayı, yol bozulmalar oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli il genelindeki tüm ilçelerde yapılan asfaltlama, parke ve bordür gibi çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezlerinin yanı sıra köy yolları içinde çalışmalar yapılıyor. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve diğer nedenlerden dolayı bozulan yolları hemen yeniliyor, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.  

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