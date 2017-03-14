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Kandıra'da Trafik Kazası !

Virajda karşı karşıya gelen 2 araç çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktılar.

Kandıra'da Trafik Kazası !

14 Mart 2017 Salı 09:21

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 Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

 Alınan bilgiye göre, Koruklar mevkisindeki virajda karşı karşıya gelen Gökhan Özdemirli yönetimindeki 41 EG 958 ve Özgür Özcan idaresindeki 06 AD 0846 plakalı otomobil birbirlerine çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. 

Kazada, Özcan'ın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Özdemirli'nin aracı ise menfeze çarparak durabildi.

Kazada, otomobillerde bulunan Ayçin Demir ve Kemal Avcı yaralandı. 

Yaralılar Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
KOCAELİ (AA)
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