Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı. Şehrin yönetiminde kadınların her zaman söz sahibi olmasını isteyen başkan Bıyık, Darıca Belediyesi olarak kadınlara kapıların her zaman açık olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı. Başkan Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın yanı sıra Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve AK Parti Darıca İlçe kadın kolları Başkanı Hülya Kodek de toplantıda yer aldı.

KADINLAR YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMALI

Yeni seçilen Kadın Meclisi’ne başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak her zaman destek vereceğini ifade etti. Şehrin yönetiminde kadınların söz sahibi olması gerektiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, bu konuda her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, ortak akılla toplumun bütün kesimleriyle şehri birlikte yönetmek istediklerini kaydetti.

KAPIMIZ KADINLARA AÇIK

Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Sırasöğütler Mahallemiz’de yapılan kapalı spor salonumuzda farklı dallarda spor olanaklarını sizlerin hizmetine sunacağız. Spor yapmak isteyen kadınlara kapılarımız sonuna kadar açık. Sadece Sırasöğütler Mahallesi’nde değil Darıca’nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınları bekliyoruz. İstiyoruz ki kadınlar evde oturmasın. Evde kadınlar mutlu olursa aile de mutlu olur. Spor yapmak isteyen kadınları oturdukları mahallelerden ücretsiz olarak spor salonuna otobüsle taşıyacağız” diye konuştu.





KADINLARA YÖNELİK KURSLAR

Bilgi evlerini kadınlara açtıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Hayata dair ne varsa sizin yanınızda olan bir belediye başkanı olacağımızı bilin. Bilgi evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Çocuklarını Bilgi evlerimize getiren kadınların eve dönmeden yine bilgi evinde kendilerini geliştirebilecekleri kurslara katılmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biçki dikiş nakış kurslar gibi el beceri kurları düzenleyeceğiz. Kadınların kurslarda öğrenerek yapacakları el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomilerine katkı sunmalarına da imkan sağlayacak bir yapı kuracağız” dedi.