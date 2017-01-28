Kar yağışı çileye döndü!

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kar ve buz kaplanırken, bu durum trafik de büyük sıkıntılara yol açtı. Bir çok araç buzlu zeminlerden dolayı gitmek de zorlanırken, belediyelerde sınıfta kaldı. Bazı ana caddelerde tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılırken, bir çok ana arter de çalışma yapılmaması vatandaşa zorluk yaşattı. Bu durumdan yakınan vatandaşlar çalışmaların genele yayılmasını istediler. Sadece araçların değil yayalarında zorlandığını ifade eden vatandaşlar bu durumdan yakındılar.



Mustafa Ulaş GECAL