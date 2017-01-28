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Kar yağışı çileye döndü!

Gebze’de Perşembe günü başlayan ve dün de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı çileye döndü!

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:53

 Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kar ve buz kaplanırken, bu durum trafik de büyük sıkıntılara yol açtı. Bir çok araç buzlu zeminlerden dolayı gitmek de zorlanırken, belediyelerde sınıfta kaldı. Bazı ana caddelerde tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılırken, bir çok ana arter de çalışma yapılmaması vatandaşa zorluk yaşattı. Bu durumdan yakınan vatandaşlar çalışmaların genele yayılmasını istediler. Sadece araçların değil yayalarında zorlandığını ifade eden vatandaşlar bu durumdan yakındılar.

Mustafa Ulaş GECAL

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