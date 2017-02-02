Karabacak Çalışmaları Yakından Takip Etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Başkan Yardımcısı Mustafa İltekin ve ilgili müdürlerle birlikte ilçede devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.