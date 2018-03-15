Karabacak sağlık temcilcilerini ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yerel Buluşmalar” adı altında düzenlenen toplantıda ilçedeki sağlık temsilcileri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelirken, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.