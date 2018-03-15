Karabacak sağlık temcilcilerini ağırladı

Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant’ta düzenlenen yemeğe Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ve hastane yönetimi, Ak Parti Darıca İlçe Bşk.V. Ufuk Açay, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Başkan Karabacak’ın eşi Teslime Karabacak ile ilçede görev yapan doktor ve sağlık personeli katıldılar.
Yemeğin ardından söz alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş böylesine anlamlı bir günde kendilerini ağırlayan Başkan Karabacak’a teşekkür ettiler.
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