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Karabacak sağlık temsilcilerini ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Yerel Buluşmalar” adı altında düzenlenen toplantıda ilçedeki sağlık temsilcileri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelirken, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Karabacak sağlık temsilcilerini ağırladı

15 Mart 2018 Perşembe 16:50

Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant’ta düzenlenen yemeğe Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi  Doç. Dr. Mustafa Güneş ve hastane yönetimi, Ak Parti Darıca İlçe Bşk.V. Ufuk Açay, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Başkan Karabacak’ın eşi Teslime Karabacak ile ilçede görev yapan doktor ve sağlık personeli katıldılar.

Yemeğin ardından söz alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi  Doç. Dr. Mustafa Güneş böylesine anlamlı bir günde kendilerini ağırlayan Başkan Karabacak’a teşekkür ettiler.

SON YILLARDA SAĞLIKTA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

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