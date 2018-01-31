Karabacak'tan amatör spora destek





KASKF Başkanı Murat Aydın Kocaeli’deki amatör sporlarla ilgili genel bir değerlendirme yaparak, “Kocaeli olarak 61 ulusal federasyonda 9 branşta 10 üyeyle temsil ediliyoruz. 472 kulübümüzde 267 bin lisanlı sporcu sayımız var. Bunların 107 bin tanesi faal sporcu. 2017’de 349 milli sporcuyla ülke sporuna hizmet verdik. 2007’de göreve geldiğimde Kocaeli’de bir Mehmet Ali Kağıtçı stadı vardı. Şu anda Kocaeli’de futbolda 37 tane stadyum var. Amatör spora destek olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Darıca’da amatör spora yapılan yatırımlar sonucu ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ediliyor. Sizlere tüm amatör kulüplerimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” diyerek açıklamalarda bulundu.

AMATÖR BRANŞLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Nazik ziyaretlerinden dolayı KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine teşekkür eden Başkan Karabacak ise “amatör sporlara gönül vermiş ve bu camianın içinde yıllarda bulunan bir insan olarak göreve geldiğimiz günden bu güne kadar amatörlere her daim destek olduk. Atletizm kulübümüz Avrupa’da üç kez üst üste şampiyon oldu. Karatede ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettik. Gençlerin önünü açma adına diğer branşlara da ağırlık vereceğiz. Boks ve güreş branşlarının yapılabilmesi adına salonlar açacağız. Yine sahilimizde yelken, kano ve kürek sporları için çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlarda ilçemizi marka haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” diyerek amatör branşlara katkılarının devam edeceğini söyledi.