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Karabüklüler Basınla Buluşuyor!

Kocaeli Karabüklüler Derneği Pazar günü sabah kahvaltısı programıyla Basın Mensuplarıyla buluşuyor.

Karabüklüler Basınla Buluşuyor!

16 Şubat 2017 Perşembe 13:14


Eski ismi Kocaeli’deki Karabük Eflanililer Derneği  iken geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurul ile Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice’yi kapsayan Karabüklüler Derneği kurulmuş oldu.
Pazar Kahvaltısında Basın ile bir araya gelecek olan Karabüklüler, Derneğin çalışmaları ve organizasyonları hakkında bilgi verecekler. Mart ayında da Gebze Kapalı Spor Salonundaki programın detaylarını da paylaşacaklar..

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