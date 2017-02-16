Karabüklüler Basınla Buluşuyor!

Eski ismi Kocaeli’deki Karabük Eflanililer Derneği iken geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurul ile Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice’yi kapsayan Karabüklüler Derneği kurulmuş oldu.



Pazar Kahvaltısında Basın ile bir araya gelecek olan Karabüklüler, Derneğin çalışmaları ve organizasyonları hakkında bilgi verecekler. Mart ayında da Gebze Kapalı Spor Salonundaki programın detaylarını da paylaşacaklar..