Karaosmanoğlu, Darıcada!

Başkan Karaosmanoğlu,

“Rehavete kapılmadan çalışıyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca ilçesinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla da bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, yerel yönetimlerin hizmetleri ve 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması da gündeme geldi. Vatandaşların yeni sistemle alakalı sorularına da cevap veren Karaosmanoğlu, “Ülkemizin istiklali ve istikbali için asla rehavete kapılmadan çalışıyoruz” dedi.

“YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN TAMAMLANMASI GERÇEKLEŞECEKTİR”

İlk olarak Darıca Osmangazi Mahallesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada mahalle muhtarı Kenan Demirbaş’ı da ziyaret etti. Mahalle hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, eksik noktaların giderilmesi için de talimatlar verdi. Güçlü yerel yönetimlerin güçlü iktidarlarla olabileceğini vurgulayan Karaosmanoğlu, bunun da siyasi krizleri geride bırakmış Türkiye’nin yapabileceğini söyledi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Ülkemizin geçmiş yılların ihmaliyle, küçük politik hesaplarla birikmiş, adeta dev bir yumağa dönüşmüş sorunları var. Hükümetimiz, 2002 yılından bu yana tek tek, adeta bir cerrah titizliği ile bu sorunları tek tek çözerek ülkemizi, bugün ulaştığı bölgesel liderlik konumuna getirmiştir. Bu çalışmaların nihayetinde; Yeni anayasa ile birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle, yapısal dönüşümün de tamamlanması gerçekleşecektir” dedi.

HER KAFADAN SES ÇIKMASI ÖNLENECEK, ÜLKEDE İSTİKRAR OLACAK

Geçmiş yıllarda, herkesin bir yanından çektiği yamalı bohça koalisyon hükümetleriyle, hizmetlerin gerçekleştirilemediğini ne yazık ki hep beraber yaşadık hatırlatması da yapan Karaosmanoğlu, “AK Parti’nin başarısı da buradan gelmiştir. Siyasi istikrar, yapısal sorunların aşılmasında büyük bir kolaylık sağlamıştır. Ancak bunun sürekliliği ve güçlü yapıların oluşması için Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sistemin gerçekleşmesi bizim için bir ihtiyaçtır. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi ile birlikte yönetim tek elde toplanarak her kafadan ses çıkması önlenecek ve ülkede istikrar sağlanacaktır” diye konuştu.

“VİZYONUMUZA UYGUN ÇALIŞMALAR YAPMA GAYRETİNDEYİZ”

Ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesi; Türkiye'nin gelişim sürecinin, kesintisiz devam ettirilmesi gereğinin altını da çizen Karaosmanoğlu, “Bu dönüşüm yarına yönelik bir anlayıştır. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun çalışmalar yapma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca Osmangazi Merkez Taksi Durağını da ziyaret ederek burada esnafla hasbihal etti.