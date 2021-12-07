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Karısını silahla yaralayarak intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tabancayla karısını yaralayan kişi intihar etti.

Karısını silahla yaralayarak intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

07 Aralık 2021 Salı 23:58

Bayramoğlu Mahallesi Mühim Sokak'ta, bir sitede silah sesleri duyan kişiler durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Y.D'nin, karısı M.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.D, hastanede yaşamını yitirdi.

Çiftin, biri il dışında üniversitede eğitim gören 2 kızın bulunduğu belirtildi.



AA
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