Kars Festivali Darıcalıları buluşturdu

Darıca Karslılar Derneği tarafından bu yıl 3. Sü düzenlenen 3. Kars Tanıtım Festivali’nde Darıcalılar bir araya geldi. Programda renkli görüntüler yaşandı.





Darıca Belediyesi’nin desteğiyle Darıca Karslılar Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik Cami Mahallesi’ndeki Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Açılışta TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ile çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Darıca Belediyesi’nin desteğiyle Darıca Karslılar Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik Cami Mahallesi’ndeki Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Açılışta TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ile çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ŞENTÜRK: “BU TÜR PROGRAMLARA DESTEK VERİYORUZ”

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ilçede kültürel çalışmalara gayret gösterdiklerini dile getirirken konuyla ilgili olarak “Darıca Belediyesi olarak kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Her dernekle ortaklaşa yapmaya çalıştığımız bu gibi etkinliklerde belediye başkanımızın kesin talimatı derneklere sınırsız hizmet sınırsız yardım. Çünkü onların yaptığı her etkinlikte Darıcalılık ruhu bir kademe daha fazla olarak artıyor. Burada Karslı hemşerilerimiz olabilir ama bu gibi etkinliklerde daha fazla insanların birbirini tanımasına vesile oluyor. Bu yüzden de Darıcalılık bilincinin yerleşmesinde bu etkinliklerin önemini çok fazla görüyoruz.” Şeklinde konuştu.

ÇİLER: “ÖRF VE ADETLERİN YAŞATILMASI ÇOK GÜZEL”

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler “Örf adetlerin yaşatılması çok güzel. Bu Türk bayrağının altında insanların kültürlerini öğretmek, kaynaştırmak, ülkenin kalkınmasına yaşadığımız bölgenin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ben özellikle, cumhuriyetin 100. Yılında bu konuyu çok önemsiyorum” dedi.

TİPİOĞLU: “KARABAĞ AZERBAYCAN’INDIR”

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu “Azerbaycan’ın, kardeş Azerbaycan’ın Karabağ’da ermeni çetecilerle yönelik yaptığı operasyonda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmuştur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Kürsüsü’nden haykırarak ‘Karabağ Azerbaycan’dır demiştir. Biz de tekrar hatırlatıyoruz. Hakikaten Karabağ, Azerbaycan’ındır, Azerbaycandır. Bunları söyleyebilmek için her zamankinden çok, daha çok birliğe beraberliğe kardeşliğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.





ŞEN DARICALILARI DAVET ETTİ

Festivali düzenleyen Darıca Karslılar Derneği’nin Başkanı Ali Şen, bu yıl 3. Sü düzenlenen festivalin Darıcalılar için ilgi ve çekim alanı olduğunu ifade etti.

ZİYARETÇİLERDEN STANDLARA YOĞUN İLGİ

Etkinlikte Kars yöresine ait kültürel etkinlikler ile yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılıştan sonra ziyaretçiler etkinlik alanında yöresel lezzetlerin ve kültürel ürünlerin bulunduğu standları ziyaret etti. Çalınan yöresel müzikler eşliğinde ise vatandaşlar keyifli bir hafta sonu yaşadı. Etkinlik yarın son bulacak. (ÜMİT ÜLKER)