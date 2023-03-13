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Kartepe Belediyesi Defne'de Halk Sağlığı İçin Çalışıyor

Kartepe Belediyesi Hatay'ın Defne ilçesinde temizlik çalışması yürütüyor.

Kartepe Belediyesi Defne'de Halk Sağlığı İçin Çalışıyor

13 Mart 2023 Pazartesi 12:12

                                      
 
 Kartepe Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hatay’ın Defne ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Defne'de gece gündüz evsel atıkları topluyor. 
 Defne'de ekipleri koordine eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çalışma arkadaşlarımız Hatay Defne bölgesinde çevre hijyeni ve sağlığını korumak adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Halk ve çevre sağlığı için gerekeni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayat normale dönecektir" dedi. 
 




                                       


İHA
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