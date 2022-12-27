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Kartepe Rahmiye Parkı şekilleniyor

Kartepe’ye değer katacak projelerden biri olan Rahmiye Parkı’nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kartepe Rahmiye Parkı şekilleniyor

27 Aralık 2022 Salı 12:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Arslanbey’de yapımına devam edilen Rahmiye Parkı’nda çalışmalar sürüyor. Kartepe onlarca projeyi hayata geçiren ve çok sayıda projenin de yapımına devam eden Büyükşehir, ilçeye değer katmaya devam ediyor. Yürüyüş yolları, spor alanları ile çocuk oyun gruplarının yer aldığı Rahmiye Parkı, ailecek hoşça vakit geçirilebilecek alanlardan olacak.


ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Rahmiye Parkı’nda 160 m2’lik kısımda çocuk oyun alanı yapılacak. Çalışmalarına başlanan parkın toplam alanı 5.035 metrekare olacak, bununla birlikte yeşil alan olarak 1.635 metrekare ayrıldı. Çocuklar için spor alanı olarak futbol sahası 49x29 metrekare, basket sahası 15x28 metrekare, fitness alanı 75 metrekare olarak planlandı. Alanda çocuklarıyla vakit geçirecek ebeveynler de unutulmadı. Proje kapsamında büyüklerin de dinlenebilmesi için 360 metrekare dinlenme alanları, 294 metrekare piknik alanı, 74 metrekare tuvalet+mescit ve 1085 metrekare yürüyüş yolu düşünüldü.


İMALATLAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında elektrik tesisatı döşenirken sulama tesisatının imalatına devam ediliyor. Futbol sahasında halılar serilirken basketbol sahasının asfaltı atıldı. Kısa süre içerisinde her iki sahanın tel imalatına başlanacak. Yürüyüş yolları betonunun atıldığı projede oyun alanı ve fitness betonları atılacak. Diğer yandan kaba inşaatı biten mescit ve tuvalet binasının iç çalışmalarına başlanacak. 




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