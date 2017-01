Kartepe'den Haleplilere yardım

Kartepe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartepe Belediyesi ve Türk Kızılayı Derneği Kartepe Şubesince başlatılan kampanya kapsamında Köseköy Mahallesi sakinleri ve esnaflarınca toplanan gıda ve giysi malzemelerinin bulunduğu 2 tırın Haleplilere gönderilmesi için tören düzenlendi.

Köseköy Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Halep'te yaşanan insanlık dramına Kartepe halkı olarak sessiz kalmadıklarını, hızlı bir refleks ile ilk yardım tırlarının Kartepe'den yola çıktığını belirtti.

Yardım çağrımıza duyarlılık göstererek mazluma desteğini esirgemeyen hemşehrilerine teşekkür eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Bugün buradaki fotoğraf Türkiye'nin, Türk milletinin insanlığını gösteriyor. Bunun bir parçası olmaktan tüm Kartepeliler olarak gurur duyuyoruz. Sadece Kartepe'de değil ülkemizin her köşesinde tıpkı 15 Temmuz akşamında milli birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza sahip çıkıldığı gibi bir ve beraber olduk. Bu büyük ve güçlü Türkiye'nin fotoğrafı. Düşmana geçit vermeyen, karşısında dimdik duran, mazluma da yardım ve merhamet eden necip Türk milletinin fotoğrafı. Halep'teki dindaşlarımıza, ihtiyaç sahibi mazlumlara, ezilmişlere yardım için adeta ilçemizde bir seferberlik ilan ettik. Yardım çağrımıza her yerden karşılık geldi, sağ olsunlar. Şu an bütün mahallelerimizde bu yardımlara katkıda bulunabilmek için bir yarış hali var. Bununla birlikte artık tüm dünyaya örnek olmuş bir Cumhurbaşkanımız var. O, dünyaya yardım için sesleniyor, biz de Türk halkı ve Kartepe olarak bunun gereğini yapıyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen, bir toplu iğne bile katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, yardımların en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını diliyorum."

Daha sonra 2 tır dualar eşliğinde uğurlandı.



