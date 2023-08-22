Kartepe'nin Beklediği Müjde Kocaman'dan Geldi

Geçtiğimiz hafta içinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, Kartepelilere ‘Kartepe’nin en büyük ihtiyacı nedir ?’ diye sorulduğunda herkesin ortak tek cevabı ve beklentisi olan Kartepe Devlet Hastanesi için önemli adımların atıldığını duyurarak detay verdi.

Sürekli sahada incelemelerde bulunan, yatırımları yakından takip eden ve hemşehrileriyle neredeyse 7/24 istişare içinde olan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın girişimleri ile Kartepe Devlet Hastanesi yatırımı için önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu çerçevede AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan ile birlikte Kartepe’de ağırlayan Başkan Kocaman, hastane yapılması için planlanan yeri gezdirerek, ekibiyle birlikte yer hakkında teknik bilgiler verdi.

100 Yataklı Hastane

Kartepe Devlet Hastanesi için yapılan inceleme gezisini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tüm teknik mevzuat ve prosedürler tamamlandıktan sonra Kartepe Devlet Hastanesi’nin 20 bin metre kare alanda 100 yataklı olarak hizmet vereceğini duyurdu.

20 Bin Metre Kare

Kartepe Devlet Hastanesi hakkında sosyal medya hesaplarında şunları ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bugüne kadar düşüncesiyle hepimizi heyecanlandıran dev proje için en önemli adımlar atıldı. Toplam 20 bin m2 alanda 100 yatak kapasiteli hastanemiz ilçemize kuruluyor. Türkiye Yüzyılı’nda siz kıymetli hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için Kartepe’mizin en merkezi lokasyonunda; Köseköy, Maşukiye ve Eşme bağlantı noktasında konumlanacak olan hastanemiz, aynı zamanda Cengiz Topel Havalimanı’na yakınlığıyla sağlık turizmi için de çok kritik bir rol oynayacak” açıklamasında bulundu.

Kocaman’a Teşekkür

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanımız Dr. Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a; Milletvekillerimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kartepe’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



BHA