İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'nin Beklediği Müjde Kocaman'dan Geldi

Geçtiğimiz hafta içinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, Kartepelilere ‘Kartepe’nin en büyük ihtiyacı nedir ?’ diye sorulduğunda herkesin ortak tek cevabı ve beklentisi olan Kartepe Devlet Hastanesi için önemli adımların atıldığını duyurarak detay verdi.

Kartepe'nin Beklediği Müjde Kocaman'dan Geldi

22 Ağustos 2023 Salı 10:49


Sürekli sahada incelemelerde bulunan, yatırımları yakından takip eden ve hemşehrileriyle neredeyse 7/24 istişare içinde olan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın girişimleri ile Kartepe Devlet Hastanesi yatırımı için önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu çerçevede AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan ile birlikte Kartepe’de ağırlayan Başkan Kocaman, hastane yapılması için planlanan yeri gezdirerek,  ekibiyle birlikte yer hakkında teknik bilgiler verdi.

100 Yataklı Hastane

Kartepe Devlet Hastanesi için yapılan inceleme gezisini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tüm teknik mevzuat ve prosedürler tamamlandıktan sonra Kartepe Devlet Hastanesi’nin  20 bin metre kare alanda 100 yataklı olarak hizmet vereceğini duyurdu.

20 Bin Metre Kare

Kartepe Devlet Hastanesi hakkında sosyal medya hesaplarında şunları ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bugüne kadar düşüncesiyle hepimizi heyecanlandıran dev proje için en önemli adımlar atıldı. Toplam 20 bin m2 alanda 100 yatak kapasiteli hastanemiz ilçemize kuruluyor. Türkiye Yüzyılı’nda siz kıymetli hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için Kartepe’mizin en merkezi lokasyonunda; Köseköy, Maşukiye ve Eşme bağlantı noktasında konumlanacak olan hastanemiz, aynı zamanda Cengiz Topel Havalimanı’na yakınlığıyla sağlık turizmi için de çok kritik bir rol oynayacak” açıklamasında bulundu.

Kocaman’a Teşekkür

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanımız Dr. Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a; Milletvekillerimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kartepe’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BHA

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Barbaros Mahallesindeki yeni konutlarda bir yıl içinde hayat başlayacak Barbaros Mahallesindeki yeni konutlarda bir yıl içinde...
Sekalılar Lokali'nin yapımında sona yaklaşıldı Sekalılar Lokali'nin yapımında sona yaklaşıldı
Çakır ailesinin muhteşem düğünü... Çakır ailesinin muhteşem düğünü...
Denize gidemeyen çocuklar için bakın nasıl bir yöntem buldular Denize gidemeyen çocuklar için bakın nasıl bir...
Derince esnafı Başkan Aygün'ün projelerini dinledi Derince esnafı Başkan Aygün'ün projelerini dinledi
Yaz Spor Okulları sona erdi Yaz Spor Okulları sona erdi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Barbaros Mahallesindeki yeni konutlarda bir yıl...
Kentsel dönüşüm çerçevesinde Barbaros Mahallesi sakinlerinin taşınacağı rezerv alandaki inşaat çalışmalarını...

Haberi Oku