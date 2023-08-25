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Kartepe'ye 270 ton asfalt serildi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 270 ton binder asfalt serimi yapılan Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Kartepe'ye 270 ton asfalt serildi

25 Ağustos 2023 Cuma 10:11

  Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yüksek seyreden hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Belediyesi ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesindeki 105 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Güllü Sokağa 190 ton, 50 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki Akyol Sokağa 80 ton, toplamda 270 ton binder asfalt serimi yaptı. Çalışmalar hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde alt yapısı tamamlanan mahalle, cadde ve sokaklarımızda üstyapı çalışmalarına hemen başlıyoruz. Güvenli ve konforlu yollar için ekiplerimiz 7/24 görev başındalar. Belirlenen planlama çerçevesinde üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Yapılan her yatırımla ilçemiz daha modern hale gelmektedir" dedi. 


İHA
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