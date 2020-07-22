Kartepe'ye spor salonu yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği projede, önemli aşama kaydetti. Yapının dış cephesi tamamen şekillenirken çevre imalat işlerine başlandı. Yaklaşık 1100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen ve toplam 1600 metrekare kapalı alana sahip olacak yapının çevre perde duvar temel betonu döküldü.

PASLANMAZ İMALATLARI TAMAMLANDI

Ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken yapının elektrik tesisat montajına, mekanik havalandırma kanal tesisatına ve tavanların saten imalatına devam ediliyor. Çevre imalatlarına da başlanan yapının çevre perde duvar temel betonu döküldü. Alçı sıva imalatlarını da sürdüren ekipler, paslanmaz imalatını tamamlarken kapıların ve pencerelerin oturduğu çerçeve olan söve montajına başladı.

İKİ ORTAK KULLANIMLI SAHA

Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duslar, bay- bayan engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak. Ayrıca 1.katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık 1000 metreküp hazır beton uygulanacak.



