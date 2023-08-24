Kaşkaldere Kavşağı Projesi trafiği rahatlatacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kaşkaldere Kavşak Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte şantiye alanını gezen ve firma yetkililerden bilgi alan Başkan Söğüt, "Kaşkaldere (95 Evler) D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları yapım çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu proje, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkanı da sağlayacak. Körfez, nüfus yoğunluğu artan bir ilçe. Proje, mevcut güzergahtaki yoğunluğu alacak, akışı daha rahat hale getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a projenin hayata geçirilmesi noktasında büyük teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Söğüt daha sonra çalışmaları yerinde inceledi.

Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesi çerçevesinde İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokaktan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni yol inşa ediliyor. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni menfez inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak.

İHA